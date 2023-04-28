- Isparta Belediyesi Köylerdeki Camilerin Çevre Düzenlemelerini Yapıyor
- Çobanisa Köyünde Yeni İnşa Edilen Caminin Çevre Düzenlemesi Tamamlandı
- Başkan Başdeğirmen, Köy Halkıyla Buluştu ve Yapılan Çalışmalardan Memnuniyetlerini İlettiler
- İlçedeki Vatandaşların Yaşam Standartlarını Yükseltmek İçin Çalışmalar Sürüyor
Vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen'in köylerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve caminin büyüyerek köylerinin çevresinin değiştiğini ifade ettiler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinlediklerini ve çözüm için çalıştıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, camilerin çevre düzenlemesi ve yenilenmesinin yanı sıra birçok sosyal proje ve hizmeti de hayata geçirdiklerini söyledi. İlçedeki tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Başdeğirmen, vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu ve her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.