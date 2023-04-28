Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni İnşa Edilen Camide Cuma Namazı Kıldı

Vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen'in köylerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve caminin büyüyerek köylerinin çevresinin değiştiğini ifade ettiler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinlediklerini ve çözüm için çalıştıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, camilerin çevre düzenlemesi ve yenilenmesinin yanı sıra birçok sosyal proje ve hizmeti de hayata geçirdiklerini söyledi. İlçedeki tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Başdeğirmen, vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu ve her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.