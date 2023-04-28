Eğirdir Belediyesi Su Sorununu Çözmek İçin İhaleyi Tamamladı

Piramit Mühendislik ve Müşavirlik Firması Eğirdir İçme Suyu Şebekesi Yenileme Projesini Üstlendi

İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat KOÇAL Eğirdir Belediyesi'ne Desteklerini Sürdürüyor

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, göreve geldiği günden itibaren ilçedeki su sorununu çözmek için çalışıyor. Azalan su kaynakları, eskiyen boru şebekesi, boruların deforme olması uğraştığı konular arasındaydı. Son olarak İlbank Antalya Bölge Müdürü Fuat KOÇAL ve teknik ekibinin desteği ile Eğirdir'de içme suyu sisteminin yenilenmesi projesine başlanmış ve proje ihalesini Piramit Mühendislik ve Müşavirlik Ankara firması kazanmıştır. Firma yetkilisi Adnan Bilgin, Eğirdir'de su kaynaklarından başlayarak arıtma sisteminin montajı, boru hatlarının komple yenilenmesi ve otomasyona kadar tüm içme suyu sistemini 2 yıl içinde yenileyeceklerini bildirdi. sistem. Projenin tamamlanmasının ardından en temiz ve sağlıklı içme suyu Eğirdirlilerin kullanımına sunulacak.