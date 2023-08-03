Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı 16,2 milyon dolar oldu

Isparta, 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 16 milyon 206 bin 54 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında aynı gruptaki ihracat değeri ise 79,1 milyon dolar bandına erişti.



ÇİMENTO İHRACATI: 6 MİLYON DOLAR

Isparta’nın çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde Temmuz 2023’teki ihracatı 6 milyon 035 bin dolar olarak hesaplandı. Ocak- Temmuz 2023 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise 28 milyon 843 bin dolar oldu.



ISPARTA’NIN SEKTÖREL İHRACAT RAPORU

Isparta’nın mobilya, kâğıt ve orman ürünlerindeki ihracatı ise 2 milyon 694 bin dolar olarak gerçekleşti.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 1 milyon doları aştı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri grubunda Isparta’nın Temmuz ihracatı 3 milyon 449 bin dolar oldu.

Isparta, Temmuz 2023’te 23 sektörde ihracat yaptı.

Isparta’nın sektörel ihracat raporuna yakın plan:



Sektör Temmuz 2023 Ocak- Temmuz 2023



Çelik 79,85 1.483,84

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 6.035,87 28.843,52

Demir ve Demir Dışı Metaller 247,28 2.508,28

Deri ve Deri Mamulleri 0,11 65,10

Diğer Sanayi Ürünleri 9,43 51,12

Elektrik ve Elektronik 35,17 590,54

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 1.002,01 10.433,21

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.078,22 14.629,20

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 548,12 3.133,69

İklimlendirme Sanayii 857,91 7.282,52

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.449,07 19.599,36

Kuru Meyve ve Mamulleri 47,24 400,29

Madencilik Ürünleri 5.962,28 41.880,98

Makine ve Aksamları 331,84 5.121,98

Meyve Sebze Mamulleri 1.109,66 8.662,73

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.694,35 18.854,54

Mücevher - 133,54

Otomotiv Endüstrisi 27,52 103,83

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 846,48 5.539,55

Süs Bitkileri ve Mamulleri 12,65 2.077,55

Tekstil ve Hammaddeleri 992,47 11.062,68

Yaş Meyve ve Sebze 16.206,54 79.166,17

TOPLAM 41.626,46 261.788,39