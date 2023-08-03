Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı 16,2 milyon dolar oldu

Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı 16,2 milyon dolar oldu
ISPARTA 0
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Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı 16,2 milyon dolar oldu
Isparta, 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 16 milyon 206 bin 54 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında aynı gruptaki ihracat değeri ise 79,1 milyon dolar bandına erişti.
 
ÇİMENTO İHRACATI: 6 MİLYON DOLAR
Isparta’nın çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde Temmuz 2023’teki ihracatı 6 milyon 035 bin dolar olarak hesaplandı. Ocak- Temmuz 2023 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise 28 milyon 843 bin dolar oldu.
 
ISPARTA’NIN SEKTÖREL İHRACAT RAPORU
Isparta’nın mobilya, kâğıt ve orman ürünlerindeki ihracatı ise 2 milyon 694 bin dolar olarak gerçekleşti.
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 1 milyon doları aştı.
Kimyevi maddeler ve mamulleri grubunda Isparta’nın Temmuz ihracatı 3 milyon 449 bin dolar oldu.
Isparta, Temmuz 2023’te 23 sektörde ihracat yaptı.
Isparta’nın sektörel ihracat raporuna yakın plan:
 
Sektör                                                              Temmuz 2023                  Ocak- Temmuz 2023
 
Çelik                                                                 79,85                                  1.483,84
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü.         6.035,87                            28.843,52
Demir ve Demir Dışı Metaller                      247,28                                2.508,28
Deri ve Deri Mamulleri                                 0,11                                    65,10
Diğer Sanayi Ürünleri                                    9,43                                    51,12
Elektrik ve Elektronik                                    35,17                                  590,54
Fındık ve Mamulleri                                       -                                           1,72
Halı                                                                   1.002,01                            10.433,21
Hazır Giyim ve Konfeksiyon                         1.078,22                            14.629,20
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar            548,12                                3.133,69
İklimlendirme Sanayii                                   857,91                                7.282,52
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                 3.449,07                            19.599,36
Kuru Meyve ve Mamulleri                            47,24                                  400,29
Madencilik Ürünleri                                      5.962,28                            41.880,98
Makine ve Aksamları                                    331,84                                5.121,98
Meyve Sebze Mamulleri                               1.109,66                            8.662,73
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri             2.694,35                            18.854,54
Mücevher                                                        -                                           133,54
Otomotiv Endüstrisi                                      27,52                                  103,83
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           846,48                                5.539,55
Süs Bitkileri ve Mamulleri                            12,65                                  2.077,55
Tekstil ve Hammaddeleri                             992,47                                11.062,68
Yaş Meyve ve Sebze                                      16.206,54                          79.166,17
TOPLAM                                                         41.626,46                          261.788,39
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