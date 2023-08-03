Temmuz ihracatı 41 milyon 626 bin dolar

Türkiye’nin en yüksek ihracatçı 28’inci: Isparta



Isparta 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 41 milyon 626 bin 46 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta Temmuz 2022’de 38 milyon 297 bin 76 dolar değerinde ihracat yapmıştı. Isparta Haziran 2023 döneminde ise rekor seviyeye ulaşmıştı: 56.562,06 dolar.



-Yıl toplamı 261,7 milyon dolar

Isparta 2023 yılının ilk 7 ayında 261 milyon 788 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Ocak- Temmuz 2022 dönemi ihracat değeri ise 266 milyon 649 bin 08 dolar idi.



-Rekor seviyede artış kaydedildi: 194,7 Milyon dolar

TR61, Düzey II Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdurˈda 1- 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 194 milyon 785 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 179 milyon 397 bin dolar idi. Değişim oranı 8.6 olarak hesaplandı. Pay (20) (%) 1,1 oldu.



-Türkiye ihracatının 1,2’si Batı Akdeniz’den sağlanıyor

1 Ocak- 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki ihracat toplamı ise 1 milyar 546 milyon 113 bin dolar şeklinde kayıtlara geçirildi. 2022 yılının aynı döneminde bu değer 1 milyar 539 milyon 659 dolar idi. Değişim oranı 0.4 olarak hesaplandı. Pay (20) (%) 1,2 oldu.



Kent Temmuz 2023 Türkiye Sırası Ocak- Temmuz 2023

Antalya 150.438,79 15 1.249.917,49

Isparta 41.626,46 28 261.788,39

Burdur 22.884,26 42 140.739,08

Toplam 194.784,00 1.546.113,00





2023 YILI- ISPARTA

DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)

Ocak 31.332,63

Şubat 28.107,93

Mart 39.067,58

Nisan 30.120,53

Mayıs 34.971,21

Haziran 56.562,06

Temmuz 41.626,46

TOPLAM 261.788,39



2022 YILI- ISPARTA

DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)

Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.348,67

Mayıs 31.867,63

Haziran 48.261,52

Temmuz 38.297,76

Ağustos 33.856,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75

TOPLAM 445.690,31



