ISPARTA EMNİYETİ'NDEN BAŞARILI OPERASYON: 1703 ŞAHIS SORGULANDI, UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

[ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ]

Yunus Timlerimizin 01.07.2023-31.07.2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 218 şok uygulamada, asayişe müessir olayların önlenmesi ve daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında önemli başarılara imza atılmıştır. Bu süreçte, toplamda 1703 şahıs sorgulanmış, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek, 54 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.Emniyet güçlerimiz, etkin çalışmaları sayesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.K isimli şahısları da yakalayarak cezaevine teslim etmiştir. Bu başarılı operasyonlarla suçluların adalete teslim edilmesi sağlanmış ve halkımızın güvenliği için önemli bir adım atılmıştır.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için emniyet ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın desteği ve işbirliği, bu mücadelede en önemli güç kaynağımız olmaya devam etmektedir.İspartalı hemşehrilerimizden gelen her türlü talep, ihbar ve bilginin bizler için son derece değerli olduğunu ve titizlikle takip edildiğini belirtmek isteriz. Bu nedenle, 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan bize ulaşmalarını önemle rica ediyoruz.Toplumun huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi tüm Ispartalı vatandaşlarımıza duyurur, sevgi ve saygılarımızı sunarız.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü