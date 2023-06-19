Motorin Fiyatlarına Yeni Zamlar Gelecek

Motorin litresi: 22.18 TL

Benzinin litresi: 24.04 TL

Motorin litresi: 22.98 TL

Benzinin litresi: 24.45 TL

Motorin litresi: 22.72 TL

Benzinin litresi: 24.48 TL

Motorin kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorin litresi 23 lira 87 kuruşa yükselecek.Diğer büyük şehirlerde de motorin fiyatlarına zam yapılacak. Ankara'da motorin litresi 24 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 41 kuruşa çıkacak.Öncesinde güncel fiyatlar ise şu şekildeydi:İstanbul:Ankara:İzmir:Motorin fiyatlarındaki bu yeni zam, araç sahipleri ve taşımacılık sektörü için ek maliyetlere yol açacak.