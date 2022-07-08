Isparta Belediyesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Camiinde çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cami etrafı farklı bir görünüme kavuştu.Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerin çevre düzenlemesi ve tuvaletlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Camilerin avlularındaki taban döşemeleri değiştirilirken çevre düzenlemesiyle birlikte daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Cami tuvaletleri de yenilenerek, modern hale getiriliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim öncesinde bir araya geldiği Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafının talebi olan doğalgaz isteğinin ardından yaptığı çalışmalar sonrasında, hatların döşenmesi için ilk kazma vurulmuştu. Başkan Başdeğirmen, doğalgaz için başlatılan çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde Sanayi Camiinin çevresinde de incelemelerde bulunmuştu. Esnafın talebi üzerine Başkan Başdeğirmen, cami çevresinde düzenleme yapılacağını söylemişti.Başkan Başdeğirmen’in talimatıyla Gül Sanayi Camii etrafında çevre düzenlemesi yapıldı. İlk olarak cami önünde yerine yenisi yapılan şadırvan yıkılarak, alandan kaldırıldı. Cami avlusunda renkli taş döşemesi yapıldı.Gül Petek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Turan, cami etrafındaki çevre düzenleme çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Turan, “Daha önce Belediye Başkanımız cuma namazına camiimize gelmişti. Kendilerine camideki çevre düzenlemesinden bahsetmiştik, kendisi de sağ olsun duyarlılık gösterdi. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.