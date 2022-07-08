Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğinde Isparta Belediyesi Mini Minikler Futbol Şenliği Turnuvası düzenleniyor. 27 takımın yer alacağı turnuvanın kura çekimi gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi, kültürel, sanatsal ve diğer etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlere de öncülük yapıyor. Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğinde Isparta Belediyesi Mini Minikler Futbol Şenliği Turnuvası düzenleniyor. Kurban Bayramı tatilinin ardından gerçekleştirilecek olan turnuvaya U10-U11 ve U12 kategorilerinde 27 takım katılacak. Turnuvanın kura çekimi Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak, futbol kulüplerinin yöneticileri ve minik futbolcular katıldı.IASKF Başkanı Erhan Oturak, Isparta Belediyesi Mini Minikler Futbol Şenliği Turnuvası hakkında futbol kulüpleri yöneticilerine bilgiler verdi. Daha sonra minik futbolcular takımların yer alacağı gruplar için kura çekimi gerçekleştirdi.Kura çekiminin ardından açıklama yapan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, belediyenin Türk sporunun gelişmesi adına her türlü desteği verdiğini söyledi. Büyükçulcu, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk. Şehrin dört bir yanında eksikliğini hissettiğiniz spor salonları ve futbol sahalarını kentimize kazandırmak için ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Bu tip organizasyonlarla şehrimize kazandırmış olduğumuz tesisleri aktif bir şekilde kullanalım, bu yatırımların gençlerimize, sporcularımıza faydalı olsun ümidindeyiz. Sağlıklı şekilde Türk sporuna, ülkemize faydalı olabilecek insanları yetiştirebilmek adına bu çalışmalara sahip çıkarsanız biz de belediye olarak her türlü imkan ve çaba içerisinde olmaya devam ederiz. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.IASKF Başkanı Erhan Oturak da Isparta Belediyesi Mini Minikler Futbol Şenliği Turnuvasının kura çekiminin yapıldığını ve turnuvaya 27 takımın katılacağını belirtti. Maçların Kurban Bayramı tatilinin ardından oynanacağını ifade eden Oturak, “Katılımımız çok güzeldi. Amacımız pandemi sürecinde oynatamadığımız U10, U11 ve U12 müsabakalarını yaz etkinlikleri çerçevesinde Isparta Belediyesi’nin de destekleriyle şenlik havasında oynatmaktır. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu konuda bizlere çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Minik futbolcular da turnuva için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “İlk kez böyle bir turnuvada oynayacağız. Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dediler.