Kış aylarındaki yoğun kar yağışında çatısı zarar gören Halıkent Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kafes sistemi sayesinde makaslar şeklinde çatının daha sağlam bir yapıda olması sağlanıyor.Isparta, geçen kış döneminde son 20 yılın en yoğun kar yağışını alırken, bu yağışlar sırasında Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin çatısı çöktü, Halıkent Kapalı Pazaryerinin çatısı da zarar gördü. Akademisyenlerin de yer aldığı teknik ekibin yapmış olduğu incemeler sonucunda Halıkent Kapalı Pazaryerinin çatısına güçlendirme projesi uygulanmasına karar verilmişti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan güçlendirme projesinin uygulama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Güçlendirme çalışmaları çerçevesinde kafes montajları yapılarak, makaslar şeklinde çatının daha sağlam olması sağlanıyor. Çalışmalarda Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinden sökülen malzemelerin bir kısmı da burada değerlendiriliyor.