Isparta Emniyeti, Huzur ve Güveni Sağlıyor!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, 04 Eylül 2023 ile 10 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği etkili operasyonlarla ilimizin güvenliğine katkı sağlamıştır. Bu süreçte elde edilen başarılı sonuçları sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız:

Toplam 1035 Şok Uygulama kapsamında elde edilen sonuçlar:

Ayrıca, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları da oldukça etkileyici olmuştur:











Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir. Bu başarıların sağlanmasında, tüm emniyet personelimizin özverili çalışmalarını ve toplumun işbirliğini takdir ediyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize olan inancımızı vurgularız.