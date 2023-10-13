Gelendost'a Yeni Düğün Salonu Müjdesi

İçerik: Isparta'nın Gelendost ilçesine, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin tarafından sevindirici bir duyuru geldi. Başkan Sezgin, Kırevleri Mahallesi'nde yeni bir düğün salonu inşaatına başlandığını açıkladı. Gelendost'un bu yeni düğün salonu projesiyle daha da zenginleşeceği ve sosyal etkinlikler için daha fazla olanak sunacağı belirtildi. Belediye Başkanı Sezgin, projenin Gelendost'a hayırlı olmasını diledi. İlçe sakinleri, bu yeni düğün salonunun tamamlanmasıyla birlikte unutulmaz anılarını burada paylaşmanın keyfini çıkaracaklar.