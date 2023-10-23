Ispartalılar, Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik Alanı'nda Piknik ve Manzara Keyfi Yaşıyor

ISPARTA'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU































Ispartalılar, Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik Alanı'nda Piknik ve Manzara Keyfi YaşıyorIspartalılar, güzel havanın tadını çıkarmak için Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik Alanı'na akın etti. Bu özel mekan, Isparta Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açıldı ve doğaseverler için harika bir buluşma noktası haline geldi.Andık Deresi'nde piknik yapan aileler, aynı zamanda muhteşem doğal güzelliklerin tadını çıkaran manzara tutkunları ile bir arada keyifli vakit geçiriyor. Piknik yapanlar için sunulan piknik masaları ve çevre düzenlemeleri, ailelerin rahatlıkla vakit geçirebilmelerini sağlıyor.Manzaraya karşı fotoğraf çekmeyi seven ziyaretçiler, bu güzel alanın sunduğu görsel şölenden keyif alıyorlar. Özellikle Şelale'nin etkileyici görüntüsü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor ve karelerini bu doğal güzellikle ölümsüzleştiriyorlar.Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik Alanı, Isparta halkının hafta sonları doğa ile buluşmak ve dinlenmek için tercih ettiği bir yer haline gelmiştir. Ziyaretçiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Baş'ın bu güzel mesirelik alanını kente kazandırmasını takdirle karşılayarak teşekkürlerini sunuyorlar. Bu özel mekanın açılması, şehre nefes alanı ve dinlenme fırsatı sunmuş ve Isparta'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek sunmaktadır.