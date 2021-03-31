Hafız İbrahim Demiralay, Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta ve havalelisini teslim ettiği, Kuvâ-yi Milliye'de büyük yararlıklar göstermiş, TBMM'de 6 dönem Isparta milletvekilliği yapmış bir din adamıdır. Isparta Kuvay-i Milliye reisidir.İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine mitingler düzenleyerek ve Isparta'nın bütün köylerine varıncaya kadar beyannameler göndererek, halkı milli harekât lehinde bilinçlendirmeye çalışmıştır..Ağustos 1919’da toplanan I. Nazilli kongresine delege göndererek Milli Mücadele yanlısı gruplarla irtibata geçerek,Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurmuştur. İlçe ve köylerden topladığı gönüllü kuvvetleri “Isparta Mücahitleri” adı altında Nazilli Cephesine göndermiştir.Isparta iline düşman girmemesinin sebebi olan komutan, Burdur Gölbaşı tarafından gelen düşman askerlerini (Baladız)Gümüşgün tepelerine soba borularından top görseli uygulayarak düşmanın Ispartamıza girmesini engellemiştir.Ölümünün yıldönümünde saygı ve rahmet ile anıyorum.Ruhu şad mekanı Cennet olsun. 31 Mart 1939FEVZİ ÖZDEMİR