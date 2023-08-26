​Başsavcı Aydın Turhan'a Memur Sen Ziyareti

Memur Sen ve bağlı sendika temsilcileri, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan'ı ziyaret ederek ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.Memur Sen ve Memur Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri ve komisyon başkanları, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Dr. Aydın Turhan'ı ziyaret etti. Sendika temsilcileri, başsavcının gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerini iletti.Memur Sen Isparta İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Isparta Şube Başkanı Selami Kılınç, ziyaret sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan'a yönelik gösterilen ilgi ve alakanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Sendika temsilcileri, işbirliği ve iyi niyet ruhunun güçlendirilmesi adına yapılan bu ziyaretin önemine vurgu yaptı.Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan da sendika temsilcilerini kabul ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve işbirliği için açık olduklarını ifade etti.