Isparta Kuaförler ve Berberler Odası, Bayram Mesaisi İçin Karar Aldı

Isparta Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, Ramazan Bayramı öncesi erkek berberleri ile güzellik salonlarının açık olacağını duyurdu. Normalde Pazar günleri kapalı olan erkek berberleri ile güzellik salonlarının 16 Nisan Pazar günü açık olacağı belirtilirken, bayan kuaförleri de bayram öncesi 18 Nisan Salı günü açık olacak.

Oda Başkanı Demiralay, “Vatandaşlarımızın Bayram öncesi rahatlıkla traşlarını olabilmeleri için odamıza kayıtlı esnaflarımızla ilgili bir karar aldık. Bu doğrultuda 16 Nisan Pazar günü tüm güzellik salonları ile erkek berberlerimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek için açık olacak. Ayrıca normalde Salı günleri kapalı olan Bayan kuaförlerimiz de bayram öncesi 18 Nisan Salı günü açık olacak ve tüm bayan müşterilerimize hizmet vereceklerdir” şeklinde konuştu.

Odada kayıtlı tüm esnafların ve vatandaşların Mübarek Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Demiralay, bayram öncesinde müşterilerinin rahatlığı için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

