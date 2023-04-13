Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Kabalak Taraftarlara Jest Yaptı

Somaspor Maçı Biletleri Uygun Fiyatlarla Satışa Sunuldu

Kulüp Başkanı Kabalak: "Taraftarlarımızı Maça Bekliyoruz"

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Süleyman Kabalak, önemli bir maç olan Somaspor karşılaşması için bilet fiyatlarında bir jest yaparak taraftarları sevindirdi. Maraton Tribünü için 10 TL, Kapalı Tribün için ise 20 TL bilet fiyatı belirleyen Kabalak, tüm taraftarları maça davet etti.Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak yaptığı açıklamada, "Bu hafta ligin en kritik maçlarından bir tanesine çıkacağız. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu maça özel, bilet fiyatlarımızda bir değişikliğe gitme kararı aldık. Somaspor karşılaşmasına özel Galip Küçükyaman Maraton Tribünü 10 TL, Kapalı Tribün 20 TL'den satışa sunulacaktır. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.Isparta 32 Spor Kulübü, taraftarlarını desteğe çağırarak, Somaspor karşılaşmasında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.