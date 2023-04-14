EMITT Fuarı (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı), her yıl İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından biridir. Fuar bu yıl 12-15 Nisan tarihleri ​​arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.Fuara bir Türk firması olan Gülbirlik de katılarak Rosense ürünlerini tanıttı. Gülbirlik standını ziyaret edenlere, Türkiye'nin "Gül Bahçesi" olarak bilinen Isparta'da yetişen güllerden üretilen Rosense ürünlerinin özellikleri ve faydaları tanıtıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği stant, ürünlere yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi.Gülbirlik'in fuara katılımı Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Isparta Ticaret Borsası ve Eğirdir Belediyesi gibi diğer yerel kuruluşlar tarafından koordine edildi. Fuar, Gülbirlik'e Rosense ürünlerini tanıtma ve Isparta'nın güzelliklerini sergileme fırsatı sağladı.