ISPARTA EMNİYETİNDEN KAÇIŞ YOK: 2 AYRI CİNAYETTEN ARANAN FİRARİ YAKALANDI!

ISPARTA (Özel Haber) – Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İki ayrı cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak her yerde aranan şahıs, polisin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

35 Yıl Hapis Cezası Vardı

Edinilen bilgilere göre, "Kasten Öldürme" suçundan iki ayrı dosyası bulunan ve toplamda 35 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, bir süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etmişti. Emniyet güçlerinin uzun süredir peşinde olduğu firarinin izi, Isparta’da tespit edildi.

Asayiş Şube Ekiplerinden Nokta Operasyon

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda, şahsın saklandığı yer belirlendi. 10 Mart 2026 tarihinde düzenlenen nokta operasyonla yakalanan cezaevi firarisi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyetten Kararlılık Mesajı Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu kaçıran hiçbir suç odağına geçit verilmeyeceğini vurguladı.