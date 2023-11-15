İş İnsanı Selman Boyacı, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağladı

Isparta 32 Spor, Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele ederken, şehirdeki destekçileri arasına bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in güçlü destekleriyle bilinen İş İnsanı Selman Boyacı, pembe-yeşilli takıma maddi destekte bulundu.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Selman Boyacı'nın değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerini iletmek adına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel anı taçlandırmak adına takım formasını Selman Boyacı'ya hediye ettiler.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, "İş İnsanı Selman Boyacı'nın Isparta 32 Spor'a sağladığı maddi destek, kulübümüzün daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sporun ve birlikteliğin gücünü hissettiğimiz bu anlamlı destek için kendisine teşekkür ederiz. Yol arkadaşımız olduğu için ayrıca gururluyuz." dedi.

Selman Boyacı ise, "Isparta 32 Spor, şehrimizin gururu ve önemli bir temsilcisidir. Ben de bu güzel aileye katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyorum ve bu desteği vermek benim için ayrı bir gurur kaynağı." şeklinde konuştu.

Isparta 32 Spor, şehrin güçlü bir şekilde arkasında duran destekçileriyle birlikte daha büyük başarıları hedefleyerek mücadelesine devam ediyor.