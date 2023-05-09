Isparta 32 Spor'un Başarısız Sonuçlarıyla İşi Zora Soktu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla puan tablosunda kritik bir noktaya yaklaşarak zor bir durumda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde kendi sahasında Batman Petrol Spor'a 2-1 mağlup olan Isparta 32 Spor, küme düşme hattına yaklaşmış durumda. Maçın Isparta Atatürk Stadı'nda oynanması ve tüm biletlerin kulüp yönetimi tarafından satın alınması nedeniyle taraftarlar maçı ücretsiz izleme fırsatı buldular. İsparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ve ITSO Başkanı Metin Çelik gibi önemli isimler de yaklaşık 10 bin taraftarla birlikte statta yerlerini aldı.

Isparta 32 Spor, maça 3 puan parolasıyla çıktı ancak sahada oldukça tutuk bir futbol sergiledi. Oyuncuların pas hataları oyun kurmalarını engellerken rakip takım uzun paslarla kontrataklara çıktı. Maçın 20. dakikasında yapılan faul sonucunda rakip takım serbest vuruş kullanarak golü buldu: 0-1.

Golden sonra ise Isparta 32 Spor lehine bir faul atışı kararı veren hakeme itiraz eden Gökhan, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu olay sonrasında yedek kulübesindeki teknik heyet ve yedek oyuncular da hakeme itiraz etti ve tribüne gönderildi. Oyunun durduğu 5 dakikalık bir sürenin ardından atış sonuçsuz kaldı. İlk yarı, rakip takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başlayan Isparta 32 Spor, oyun disiplinini sağlayamayınca istenilen pozisyonları bir türlü yakalayamadı. En azından beraberlik golünü bulmayı hedefleyen takım, maçın 89. dakikasında oyuna sonradan giren Ömer Kandemir'in hatasını değerlendiren rakip takımın attığı golle 2-0 geriye düştü. Maçta 6 dakika süren bir duraksama yaşandı. Isparta 32 Spor'dan Berke Demircan'ın 90+3'te attığı kafa golü skoru belirledi: 1-2. Bu sonuçla birlikte taraftarlar,

teknik yönetimi istifaya davet ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aynı zamanda oyuncuları da yoğun bir şekilde protesto ettiler.

Isparta 32 Spor, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına yaklaşmış durumda. Taraftarlar, takımın performansının beklentilerin altında kaldığını düşünüyor ve teknik yönetimden istifa çağrısı yapıyor. Maç boyunca tutuk bir futbol sergileyen takım, pas hataları ve oyun disiplinindeki eksiklikler nedeniyle rakip takıma avantaj sağladı. Bu durum, takımın puan tablosunda gerilemesine ve küme düşme tehlikesinin artmasına neden oldu.

Maçın önemini bilen Isparta 32 Spor Kulübü yönetimi, tüm biletleri satın alarak taraftarların ücretsiz olarak maçı izlemesini sağladı. Ancak maç boyunca taraftarlar, takımlarının gösterdiği performanstan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Vali Aydın Baruş, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Aylin Cesur ile ITSO Başkanı Metin Çelik gibi önemli isimler de taraftarlarla birlikte statta yer aldı. Ancak takımın başarısız performansı, tribünlerde büyük bir moral bozukluğuna neden oldu.

İkinci yarıya yapılan oyuncu değişiklikleriyle başlayan Isparta 32 Spor, istenilen oyun disiplinini bir türlü sağlayamadı. Rakip takımın ikinci golüyle 2-0 geriye düşen takım, maçın son anlarında bulduğu tek golle skoru 1-2'ye getirdi. Ancak bu gol, takımın mağlubiyetini önlemek için yeterli olmadı.

Taraftarlar, maç sonunda teknik yönetimi istifaya davet ederek hayal kırıklıklarını dile getirdi. Aynı şekilde oyuncular da yoğun bir şekilde protesto edildi. Isparta 32 Spor, küme düşme hattındaki yerini korumak ve taraftarların beklentilerini karşılamak adına önümüzdeki maçlarda büyük bir çıkış göstermek zorunda kalacak.

Bu sonuçla birlikte Isparta 32 Spor, zorlu bir döneme girmiş durumda. Takımın teknik yönetimi, oyuncular ve taraftarlar arasında yaşanan bu hayal kırıklığı, önümüzdeki süreçte alınacak kararları etkileyecek. Isparta 32 Spor'un, küme düşme hattından uzaklaşmak ve taraftarların güvenini yeniden kazanmak için önemli adımlar atması gerekecek.