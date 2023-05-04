IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Melih Tarık Naimoğlu, 2012 doğumlu erkekler 35kg Kumite kategorisi şampiyonu olarak 2023 Türkiye Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Bu başarısıyla ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Naimoğlu, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Okul müdürü ve antrenörüyle birlikte Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından kabul edilen Naimoğlu, büyük bir özveriyle çalışarak elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik edildi. Bu başarı, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nun sporcu yetiştirme konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı.