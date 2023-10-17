İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
ISPARTA 0
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İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen tanıtım/bilgilendirme faaliyetleri;
  • Mahalle muhtarları ziyaret edilerek, mahallelerinin genel durumu (asayiş, trafik, metruk bina ile ilgili vb.) hakkında görüşme yapılmıştır.
  • 129 iş yeri ziyaret edilerek 361 vatandaşımıza “Açıktan Hırsızlık, Telefon Dolandırıcılığı, KADES, Hırsızlık ve Güvenli İnternet Kullanımı” konularında bilgilendirme yapılmıştır.
  • Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarımıza yönelik açılan kurslarımızda bulunan kursiyerler ziyaret edilerek “Kendini Tanıma, Bilgi Ve Becerilerinin Hangi Mesleğe Daha Uygun Olduğunu Bilme ve Bu Alanda Nasıl Geliştirebileceğini Öğrenme” çalışması yapılmıştır.
  •  Aile Destek Merkezinde kurs gören kursiyerler ziyaret edilerek el emeği ile sergiledikleri ürünleri ile ilgili görüşülmüş bu kursta öğrendikleri ile bundan sonra ne yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.
  • Uygulama noktasında durdurulan 320 otobüs yolcusuna “Trafik Kazalarında Emniyet Kemerinin Önemi” konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
  • Çeşitli okullarda düzenlenen etkinlikte bulunan 82 kadın veliye “KADES Aplikasyonu” konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
  • 13-19 Eylül Ahilik Haftası sebebiyle Huzurevi sakinleri ziyaret edilmiştir.
  • 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk günü çeşitli okullarda düzenlenen etkinlikte 250 öğrenciye “Temel Güvenlik Kuralları” ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
  • ÇOGEP kapsamında hayata geçirilen “Hayallerim Benden Büyük” projesi Yaş Pasta Kursunda yapılan pastalar ihtiyaç sahibi ailelere ikram edilmiştir. Yaş Pasta Kursunda hazırlanan kek ve kurabiyeler Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yatan 73 çocuğumuza ikram edilmiştir. Ayrıca Yaş Pasta Kursunda yapılan çeşitli yiyecekler ÇEKOM’de (Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi) bağlı çocuk evlerinde barınan çocuklar ile ÇOĞEM’de (Çocuk ve Gençlik Merkezi) barınan 130 çocuğumuza ikram edilmiştir.                                                    
                                                                     ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile vatandaşlarımızın güvenliği ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla önemli çalışmalara imza atmıştır. İşte detaylar:
  • Mahalle Muhtarları ile İşbirliği: Mahalle muhtarlarına ziyaretler düzenlenerek, mahallelerin genel durumu hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiş. Bu görüşmelerde asayiş, trafik düzenlemeleri, metruk binalar ve benzeri konularda işbirliği sağlanmıştır.
  • İş Yeri Ziyaretleri: 129 iş yerine gerçekleştirilen ziyaretlerde, 361 vatandaşımıza "Açıktan Hırsızlık, Telefon Dolandırıcılığı, KADES, Hırsızlık ve Güvenli İnternet Kullanımı" gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır.
  • Çocuk Evleri Ziyaretleri: Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, "Kendini Tanıma, Bilgi Ve Becerilerinin Hangi Mesleğe Daha Uygun Olduğunu Bilme ve Bu Alanda Nasıl Geliştirebileceğini Öğrenme" konularında bilgilendirilmiştir.
  • Aile Destek Merkezi Ziyaretleri: Aile Destek Merkezi'nde kurs gören kursiyerler, el emeği ile hazırladıkları ürünlerle ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiş ve gelecekleri hakkında fikir alışverişi yapılmıştır.
  • Trafik Güvenliği Bilgilendirmesi: Uygulama noktalarında durdurulan 320 otobüs yolcusuna "Trafik Kazalarında Emniyet Kemerinin Önemi" konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
  • Kadınlar için Bilgilendirme: Çeşitli okullarda düzenlenen etkinliklerde bulunan 82 kadın veliye "KADES Uygulaması" hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
  • Ahilik Haftası Ziyareti: 13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında Huzurevi sakinleri ziyaret edilmiştir.
  • Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı: 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde çeşitli okullarda düzenlenen etkinliklerde 250 öğrenciye "Temel Güvenlik Kuralları" hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
  • Çocuklara Destek: ÇOGEP kapsamında hayata geçirilen "Hayallerim Benden Büyük" projesi kapsamında yapılan pastalar ihtiyaç sahibi ailelere ikram edilmiş ve çocuklara moral verilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik anlayışıyla vatandaşların güvenliğini sağlamak ve toplum bilincini artırmak için aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
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