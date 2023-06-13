Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Yasal Statüye Kavuşmasının 34. Yılı Kutlandı

Isparta SMMM Odası Başkanı Hüseyin Karaca, Mesleğin Değerini ve Katkılarını Vurguladı



Isparta SMMM Odası Başkanı Hüseyin Karaca, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 34. yılı dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Karaca, 1989 yılında yürürlüğe giren kanunla mesleğin yasal statüye kavuştuğunu ve o günden bugüne meslek mensuplarının ülke ekonomisine değer katan danışmanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, teknolojik gelişmelere hızla ayak uyduran Mali Müşavirlerin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi konularda önemli bir rol oynadığını vurguladı. Karaca, mesleğin 34. yıl dönümünde emeği geçenlere teşekkür ederek mesleğin geleceğine umutla bakıldığını ifade etti.