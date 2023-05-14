Isparta Haberi: Kermes Geliri Özel Çocukların İhtiyaçlarına Aktarılıyo

Isparta'nın öncü kuruluşlarından olan Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği, zihinsel engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yılın çeşitli dönemlerinde düzenlediği kermes etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Engelliler Haftası vesilesiyle Iyaşpark AVM'de gerçekleştirilen kermes, üç gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı. El emeği göz nuru ürünlerin satıldığı etkinlik, özel çocukların eğitim ve istihdam imkanlarına yönelik çalışmalara destek sağlamak amacıyla düzenlendi.Karınca Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hülya Yüceer, kermes gelirinin derneklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti. Dernek olarak zihinsel engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Yüceer, "Bu doğrultuda zaman zaman kermesler düzenliyoruz. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz bu kermesimizde el emeği göz nuru giysi çeşitlerini satışa sunduk ve önemli bir gelir elde ettik. Yılda birçok kez kermes düzenleyerek elde ettiğimiz gelirleri, derneğimizde eğitim gören zihinsel engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz" şeklinde konuştu.Dernek bünyesinde eğitim gören zihinsel engelli çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği sağlandığını belirten Yüceer, kermes gelirleriyle dernek binasının elektrik ve su faturalarının da karşılandığını dile getirdi. Karınca Zihinsel Engelliler Derneği'nin Gökçay'daki eski Huzurevi binasının yanında bulunduğunu aktaran Yüceer, dernek çalışmalarına gönüllü olarak katılan tüm destekçilere teşekkürlerini iletti.Kermese ilgi gösteren ve destekte bulunan tüm halka bir kez daha teşekkürlerini sunan Karınca Zihinsel Engelliler Derneği, özel çocuklara yardımcı olmayı sürdürecek. Toplumun dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla Kermes etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan dernek başkanı, tüm arkadaşlarıyla birlikte gönüllü olarak görev yaptıklarını belirtti. Karınca Zihinsel Engelliler Derneği'nin amacının özel çocuklara destek olmak olduğunu ifade eden Yüceer, bu çerçevede çalışmalarını sürdüreceklerini ve zihinsel engelli bireylerin hayatlarında pozitif değişiklikler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.Karınca Zihinsel Engelliler Derneği'nin gerçekleştirdiği kermes etkinlikleri, özel çocukların eğitim ve istihdamına katkı sağlama amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Bu tür etkinlikler sayesinde dernek, toplumun desteğini alarak zihinsel engelli bireylere daha iyi bir gelecek sunmaktadır.Isparta Haberi olarak, Karınca Zihinsel Engelliler Derneği'nin özel çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlediği kermes etkinliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Derneğin bu önemli çalışmalarının toplumun farkındalığını artırması ve engelli bireylere destek olması temennisiyle, başarılarının devamını diliyoruz.