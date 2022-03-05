Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurtiçi gezi programları çerçevesinde 92 yıl önce ilimize ziyarette bulunmuşlardır. Bu nedenle 6 Mart tarihi, Ispartalılar için büyük bir öneme sahiptir.Her fırsatta halkla beraber olabilmek, memleketin sorunlarını yerinde görebilmek ve geleceğe dair planlamalar yapabilmek için Ülkenin birçok yerine gerçekleştirilen bu ziyaretler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve ülkemize önemli katkılar sağlamıştır.Isparta halkı; O’nun gösterdiği hedeflerden, ilke, inkılap ve Cumhuriyet değerlerinden ayrılmadan, birlik ve beraberlik ruhuyla, dün olduğu gibi bugün de ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için tüm gücüyle çalışma, azim ve kararlılığındadır.Bu azim ve kararlılığın, gelecek nesillere birer miras ve kıvanç kaynağı olarak, ilelebet devam edeceğine dair inancımız sonsuzdur.Bu vesile ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.