isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Haber: Vali Ömer SEYMENOĞLU 6 Mart Mesajı 2022

Isparta Haber: Vali Ömer SEYMENOĞLU 6 Mart Mesajı 2022
ISPARTA
G.Tarihi: 05.03.2022 17:26
97 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN “6 MART 1930 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN  ISPARTA'YA GELİŞİ” İLE İLGİLİ MESAJI
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurtiçi gezi programları çerçevesinde 92 yıl önce ilimize ziyarette bulunmuşlardır. Bu nedenle 6 Mart tarihi,  Ispartalılar için büyük bir öneme sahiptir.
Her fırsatta halkla beraber olabilmek, memleketin sorunlarını yerinde görebilmek ve geleceğe dair planlamalar yapabilmek için Ülkenin birçok yerine gerçekleştirilen bu ziyaretler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve ülkemize önemli katkılar sağlamıştır.    
         Isparta halkı; O’nun gösterdiği hedeflerden, ilke, inkılap ve Cumhuriyet değerlerinden ayrılmadan, birlik ve beraberlik ruhuyla, dün olduğu gibi bugün de ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için tüm gücüyle çalışma, azim ve kararlılığındadır.  
         Bu azim ve kararlılığın, gelecek nesillere birer miras ve kıvanç kaynağı olarak,  ilelebet devam edeceğine dair inancımız sonsuzdur.
         Bu vesile ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.

IMG-20220302-WA0000
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: Vali Ömer SEYMENOĞLU 6 Mart Mesajı 2022
ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK DUYURU
ZAM HABERİ: BENZİN VE MOTORİN
ISPARTA HABER: AEDAŞ'DA DEPREM! HESPİ GÖREVDEN ALINDI!
ISPARTA HABER: KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE!
ISPARTA'DA MOBİLYANIN KALBİ MOPARK'TA BÜYÜK KAMPANYA!
Isparta'da eğlencenin tek adresi Funcity!
ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
ATATÜRK ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri
ISPARTA'DA HER ZAMAN TAZE BALIK GÖZDE BALIK'TA
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURU
Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!
HABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU
Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!
ISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİ
ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!
HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!
ISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DE
HABER: ISPARTA'DA REKOR KORONAVİRÜS VAKASI
HABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDE
Isparta'da emniyetten narkotik operasyonlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDUHABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU02 Mart 2022
HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!01 Mart 2022
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİHABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ27 Şubat 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURU03 Mart 2022
ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!01 Mart 2022
ISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİ01 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU02 Mart 2022
ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK DUYURUISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK DUYURU05 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU28 Şubat 2022
ISPARTA HABER: AEDAŞ'DA DEPREM! HESPİ GÖREVDEN ALINDI!ISPARTA HABER: AEDAŞ'DA DEPREM! HESPİ GÖREVDEN ALINDI!04 Mart 2022
Isparta'da kar yağışı sonrası Belediye neler yapıyor?Isparta'da kar yağışı sonrası Belediye neler yapıyor?03 Mart 2022
ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI04 Mart 2022
Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?02 Mart 2022
ATATÜRK ISPARTA'YA GELİYOR!ATATÜRK ISPARTA'YA GELİYOR!04 Mart 2022
ISPARTA HABER: KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE!ISPARTA HABER: KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE!04 Mart 2022
ISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DEISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DE01 Mart 2022
Haber: ​Gül Sirkesinin Vücudumuza Faydaları! Haber: ​Gül Sirkesinin Vücudumuza Faydaları! 28 Şubat 2022
Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!01 Mart 2022
ZAM HABERİ: BENZİN VE MOTORİNZAM HABERİ: BENZİN VE MOTORİN04 Mart 2022
Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!02 Mart 2022