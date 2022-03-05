ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK DUYURU
Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ilimizde 07.03.2022 Pazartesi gününden başlayarak 11.03.2022 Cuma gününe kadar ŞİDDETLİ LODOS beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından; -Ağaç ve direk devrilmesi, -Çatı uçması,-Soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve -Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ilimizde 07.03.2022 Pazartesi gününden başlayarak 11.03.2022 Cuma gününe kadar ŞİDDETLİ LODOS beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından; -Ağaç ve direk devrilmesi, -Çatı uçması,-Soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve -Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.