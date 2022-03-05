ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK DUYURU

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ilimizde 07.03.2022 Pazartesi gününden başlayarak 11.03.2022 Cuma gününe kadar ŞİDDETLİ LODOS beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından; -Ağaç ve direk devrilmesi, -Çatı uçması,-Soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve -Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.