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HABER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ISPARTA'DA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta'ya gelişinin 92. yılı törenle kutlandı.

HABER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ISPARTA'DA
ISPARTA
G.Tarihi: 06.03.2022 14:23
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ISPARTA'DA COŞKULU KUTLAMA

Türkiye Cumhuriyeti’nin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’yı teşrifinin 92. Yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki ,askeri ve adli erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, sırasıyla Isparta Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Başdeğirmen “Isparta 92 yıl önce Atamız hangi heyecanla karşılandıysa bugün de aynı duygular içinde buradayız” dedi.
Konuşmanın ardından Belediye Başkanlığı bandosunun mini konseriyle devam eden tören sonunda Atatürk’ün Isparta’yı teşrifinin 92. Yıldönümü anısına düzenlenen Atatürk Koşusunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri Vali Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen tarafından verildi.
 

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