Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından; 3. sınıf lisans öğrencileriyle fakültede, “İşgücü Tedarikinde İŞKUR: Pratik ve Teknik Ayrıntılar” isimli bir söyleşi düzenlendi.İki bölüm halinde gerçekleştirilen ve 35 öğrencinin katılım sağladığı programda; Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden konuk olarak katılan İş ve Meslek Danışmanı Çağla Deniz AYTEKİN tarafından öğrencilere İŞKUR hakkında bilgiler verildi.“İŞKUR Nedir, Ne iş yapar? İŞKUR’un Türkiye istihdamı üzerindeki etkisi ile uyguladığı aktif ve pasif işgücü politikaları, İŞKUR’un iç hiyerarşisi ve ünvanlar ile personelin görevleri, İŞKUR’da çalışabilmek için gerekli nitelikler ve yeterlilikler” gibi bir çok konu hakkında bilgilerin verildiği programın ikinci bölümünde ise İşverenlerin ve/veya İnsan Kaynakları temsilcilerinin İŞKUR ile iletişim kanalları, metodu ve mantığı, neden İŞKUR ile çalışmalılar gibi konular üzerinde duruldu.İŞKUR portalı üzerinden iş arayan ve işveren kaydının gerçekleştirilmesi, işgücü talebi oluşturma gibi işlemlerin uygulamalı olarak gösterilmesine müteakip, öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile program son erdi.