Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.07 MPA 02 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çok sayıda araca çarptı.OSB önünde kontrolden çıkan tır, 4 araca çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.sonrası olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında 07 MPA 02 plakalı tırın sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı.Zincirleme kazada araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. 1 kişi hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yolda, geçişler tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.