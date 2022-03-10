Isparta-Keçiborlu karayolu üzerinde Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde kaza meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
07 MPA 02 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çok sayıda araca çarptı.
OSB önünde kontrolden çıkan tır, 4 araca çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DETAYLAR BELLİ OLDU:
O Kazadan Son Dakika Bilgisi: 1 Ölü 11 Yaralı
Kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında 07 MPA 02 plakalı tırın sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı.
Zincirleme kazada araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yolda, geçişler tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.