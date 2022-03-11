ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ.







Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'te katıldı. Eğirdir Belediye Başkan Yrd. M. Erhan Savran, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu’nun katılımlarıyla ilçemizde yüksek öğretim öğrencilerine yöresel düğün yemeği ikramı sonrası, öğrencilerimize açılan İngilizce kursu ziyaretleri gerçekleşti. Yemek sonrası Orkestra eşliğinde Bizim Bahçe'de tüm yurt öğrencileri doyasıya eğlendi.Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu 'Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde yurda girmelerine servis desteği sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Veli Gök’e, yemek organizasyonunda isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve bu güzel etkinlikte gençlerimizi eğlendiren mutlu eden müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ederim.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)