EĞİRDİR 'SIFIR ATIK PARKI' IŞIKLANDIRILDI

BAŞKAN GÖK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Sıfır Atık'ta Pilot Bölge olan ve bunu başaran Eğirdir Belediyesi Başkan Veli GÖK'ün talimatları ve Eğirdir Belediyesi mühendisleri ile personellerinin yoğun çalışmaları ile 'SIFIR ATIK PARKI' ilçemizde hizmete girmişti. Eğirdir Sıfır Atık Parkı 6.768 M2'de 1200 Adet ömrünü tamamlamış lastik, Devlet Demir Yolları Tarafından hurdaya Ayrılmış Lokomotif, 709 Adet Travers, Atık Palet ve Kablo Makasarı gibi Ahşap Atıklar, 4 Adet Atık Varil, Atık Metal Kafesler, Ömrünü Tamamlamış Bisiklet gibi Metal Atıklar Kullanılarak İlçemiz İstasyon Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Altında Bulunan Devlet Demir Yollarına Ait Alanda Sıfır Atık Parkı oluşturulup geçtiğimiz yıl Dünya Çevre Haftasında açılışı gerçekleşmişti.Şimdi ise Sıfır Atık Parkı Işıklandırması tamamlandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi; 'İlçemiz İstasyon Mahallesi Ulaşım Yolu ve Sıfır Atık Parkı ışıklandırması tamamlanarak değerli halkımızın hizmetine sunulmasında; emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Olmak Üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, Isparta Milletvekilimiz TBMM Başkanvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e, Milletvekillerimiz Sayın Recep Özel ve Sayın Mehmet Uğur Gökgöz’e, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’na, Eğirdir Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’e, CK Enerji Akdeniz Elektrik Yetkililerine Eğirdir halkımız adına çok teşekkür ediyorum' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)