isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
ISPARTA
G.Tarihi: 04.03.2022 12:37
116 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
  Karar No        :   2022- 11 -

Karar Tarihi :   04.03.2022
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.03.2022 Cuma günü saat 09.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 tarih ve 25940 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.
Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.
Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377 sayılı yazısı yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.
Bu kapsamda;

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

1.1­ İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili Kararlarında; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

2. MASKE KULLANIMI;

2.1­ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerdemaske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.
2.2­ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafeninsağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;

3.1­ Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4. PCR TESTİ;

4.1­ Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­377 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

5. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;

Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E­13588366­149­389 sayılı yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;
5.1­Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
5.2­Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.
5.3­ 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.
5.4­ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
5.5­ Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 04.03.2022


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA HABER: KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE!
ISPARTA'DA MOBİLYANIN KALBİ MOPARK'TA BÜYÜK KAMPANYA!
Isparta'da eğlencenin tek adresi Funcity!
ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
ATATÜRK ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURU
Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!
HABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU
Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!
ISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİ
ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!
HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!
ISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DE
HABER: ISPARTA'DA REKOR KORONAVİRÜS VAKASI
HABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDE
Isparta'da emniyetten narkotik operasyonlar
Isparta'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarları ele geçirildi
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ nun Miraç Kandili Mesajı
ISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIR
ISPARTA HABER: İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ŞAHIS ÖLDÜ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDUHABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU02 Mart 2022
HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!01 Mart 2022
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİHABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ27 Şubat 2022
ISPARTA HABER: İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ŞAHIS ÖLDÜISPARTA HABER: İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ŞAHIS ÖLDÜ26 Şubat 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURU03 Mart 2022
ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!01 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU02 Mart 2022
ISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİ01 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU28 Şubat 2022
Isparta'da kar yağışı sonrası Belediye neler yapıyor?Isparta'da kar yağışı sonrası Belediye neler yapıyor?03 Mart 2022
Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?02 Mart 2022
Haber: ​Gül Sirkesinin Vücudumuza Faydaları! Haber: ​Gül Sirkesinin Vücudumuza Faydaları! 28 Şubat 2022
ISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DEISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DE01 Mart 2022
Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!02 Mart 2022
ISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDEISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDE28 Şubat 2022
Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!01 Mart 2022
Isparta'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarları ele geçirildiIsparta'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarları ele geçirildi28 Şubat 2022
Isparta'da emniyetten narkotik operasyonlarIsparta'da emniyetten narkotik operasyonlar28 Şubat 2022
ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI04 Mart 2022
Haber: En Uygun Sünnet Yaşı Kaç Olmalıdır? Haber: En Uygun Sünnet Yaşı Kaç Olmalıdır? 28 Şubat 2022