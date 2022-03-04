Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Isparta Şubesi tarafından "Kış Bayramı" sloganıyla düzenlenen "1 Bot, 1 Mont" kampanyasında toplam 200 muhtaç ve yetim çocuk sevindirildi.50 muhtaç ve yetim çocuğa mont ve bot giydirilme esnasında konuşan Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin şunları söyledi: "Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Isparta Şubemizin düzenlediği ‘1 Bot, 1 Mont’ kampanyasını bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Kampanyayı Isparta’nın yoksul, muhtaç ve yetim çocukları için düzenledik. Bu kampanyaya katkı sağlayan hayırseverleri öncelikle kutluyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin ve onları daima veren el kılsın. Daima yaptıkları bu yardımları dar günlerinde imdatlarına kavuştursun. Bugün 50 çocuğumuzu giyindiriyoruz."Halkımızın TDV’nin bu konudaki kampanyalarına rağbetinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Müftü Şahin sözlerine şöyle devam etti: “İnşaallah bu günden itibaren de özellikle bir diğer kampanyayı da vurgulamak istiyorum. Suriye ve yurt dışındaki kış şartlarında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimize gıda kolisi kampanyası başlattık. Kampanyamız devam ediyor. Isparta kendini ispat edecek ve bu kampanyayı da başarı ile tamamlayıp; sınır ötesi zorlukları çeken kardeşlerimizin yarasına merhem olacağız. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin. İnşaallah hayırlar devam etsin, iyilik daima hayatımıza hakim olsun, teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin ve beraberindeki görevlileri tarafından çocuklara bot ve montları giydirildi.