ISPARTA'DA ÖĞRENCİLER İÇİN KAR TATİLİ HABERİ GELDİ...

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ÖNEMLİ DUYURU

İlimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden ilimiz genelinde 3 Mart 2022 Perşembe günü Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde bir (1) gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.