Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim yapılarının yapıldıkları tarihteki mevzuata uygun olarak inşaa çalışmaları tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de devam ediyor. Bu kapsamda güçlendirmesi olabilecek binaların güçlendirilmesi yapılıyor, fakat mevzuata uygun olmayanlar ise yıkılarak yeniden yapılıyor.Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi Tweet adresinden ‘Eğirdir Ortaokulu ihale tarihi 02 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Hayırlı Olsun.’ İfadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı açıklamada; ‘İlçemizdeki tüm okullarımıza yapılan yatırımlar ve son olarak Eğirdir Pınar Pazarı Mahallemizde hizmet veren ‘Eğirdir Atatürk Ortaokulu’muzun yeniden binasının yapılması ihalesi nedeni ile başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, Isparta Milletvekillerimiz, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz’e, Isparta Valimiz Aydın Baruş’a, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Baydur’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Armutoğlu’na ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.