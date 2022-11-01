Instagram'da şoke eden mesaj! Hesaplar askıya alındı! Açıklama geldi

Tüm dünyada Instagram depremi yaşandı. Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle dünya genelinde çok sayıda kullanıcının hesabı askıya alındı. Kullanıcılar şoke eden bir uyarıyla karşılaştı.Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması İnstagrama ulaşmaya çalışan kullanıcılar kendi kendine kapanıyor sorunu ile karşılaşmaya başladı.Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 16:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiledi.Konuyla ilgili İnstagram’dan açıklama geldi.Yapılan açıklamada,denildi.Hala hesaplarına girebilen diğer kullanıcılar ise muhtemelen çok sayıda hesabın askıya alınmasının bir sonucu olarak, takipçilerinin önemli ölçüde düştüğünü tespit etti.Geçtiğimiz hafta da WhatsApp'ta kullanıcılar erişim sorunu yaşamıştı. Dünyada milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesabından isyan etmişti.