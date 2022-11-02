1 Kasm 2022 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Parmaklı narenciye şaşkına çeviriyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Cemal Selekoğlu’nun bahçesinde bulunan parmak görünümlü narenciye görenleri şaşkına çevirdi. Tropik bir narenciye çeşidi olan ve bölgede ilk kez görülen parmaklı limon görünümlü narenciye kabuğundaki yoğun aroma ve kokusu şifa dolu bir ürün olarak biliniyor.



Kılıçdaroğlu’nun iftirasına tepkiler

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu; "Yalanlarla her gün Türkiye'yi karartmaya çalışıyor” diye tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Kılıçdaroğlu'na tepkisini "Türk siyasi tarihinin en vahim iftirası' sözleriyle gösterdi.



Bahçeli’den Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün katıldığı partisinin grup toplantısında "Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim. Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor; buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de sıraya gir" dedi.





TCMB bankaları uyardı

Merkez Bankası, bankalara ilettiği metinde; son dönemde görülmeye başlanan 4 uygulamanın TCMB düzenlemelerinin "ruhuna aykırı" olduğunu bildirdi.



Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne hızlı başladı. Dünkü rekor kapanışın ardından BIST 100, 4.055 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.



Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışı!

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın sonunda Fenerbahçe 26 puanla zirvede yer alırken Ümraniyespor 3 puana ligin dibine demir attı.



UEFA skandal karardan geri döndü!

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına 4. hakem olarak atanan Ivan Bebek, görevden alındı. Maçın 4. hakemi Marin Vidulin oldu.

