Isparta Belediyesi, Doğancı Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan eski halı yıkama fabrikasının yıkımını gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde bulunan metruk binaların yıkımları hızlandırıldı. Belediyeye mülk sahiplerince yapılan müracaatlar gerekse belediyenin tespit ettiği, kamu kurum kuruluşları ile mahalle muhtarları tarafından bildirilen metruk yapılar tek tek yıkılıyor. Bugüne kadar çok sayıda metruk binanın belediye ekiplerince yıkımları gerçekleştirildi.Son olarak Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kötü amaçlar için kullanılan atıl vaziyetteki eski halı yıkama fabrikası belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, mahallede bulunan eski halı yıkama fabrikasının atıl bir durumda olduğunu ve kötü amaçlı kullanıldığı için yıkılması noktasında belediyeye başvuru yaptıklarını söyledi. Divarcı, “Sağ olsun Belediye Başkanımız bu konuda bize yardımcı oldu ve yıkımı yaptılar. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.