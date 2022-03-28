



Kurulduğu 1991 yılından beri ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hazırlayan Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi mutfağındaki ocak 32 yıldır yanmaya devam ediyor.Toplumsal dayanışmanın kültürümüzdeki en güzel örneklerinden biri olan Aşevi yoksul, yaşlı ve engelli 1250 vatandaşa günlük sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevinin modern ve hijyenik mutfağında gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan yemeklerin yapımına sabahın erken saatlerinde başlanıyor. Yemekler öğlen olmadan vakumlu şekilde paketlenerek yada evde servis edilecek şekilde kazanlara konarak aşevi araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürülüyor.Aşevinde haftanın 6 günü sunulan sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında haftanın 7 günü sunuluyor. Aşevinin tüm masrafları devlet tarafından karşılanırken dileyen hayırseverler ise bağış yapabilmekte.Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aynı zamanda yine ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında da bulunuyor. Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla gıda kolisi hazırlıklarına ağırlık veren Vakıf, bu konuda da hayırseverlerin yardımlarını kabul ederek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar 1991 yılından beri ara vermeden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını söyleyerek Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü bu hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Acar “Şu anda 1250 kişilik yemek üretiyoruz. İhtiyaç sahibi olanlar bize müracaat ederek sıcak yemek hizmetinden faydalanabilirler. Aşevimizin tüm giderleri devletimiz tarafından karşılanmakta ancak dileyen hayırseverlerin de bağışlarını kabul ediyoruz. Bağışlar banka hesabımıza yada bizzat müracaat edilerek makbuz karşılığı da yapılabilmekte” dedi.Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevinin sıcak yemek hizmetinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri vakfın 0246 212 10 68 ve 0541 324 25 11 numaralı telefonlarından bilgi alabilir.Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen hayırseverler ise vakfa müracaat edebilir yada TR13 0001 0011 6048 0212 1750 07 numaralı banka hesabına yardımda bulunabilirler.