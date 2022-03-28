Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince İlimizdeki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 19.03.2022 tarihinde yapılan ikamet ve araç aramasında;
- 648 gram tırnak altın olarak tabir edilen ve bu şekilde pazarlanmaya çalışılan Tarihi Eser Niteliğinde Obje,
- 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgili 4 şüpheli şahsa 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaKanunu kapsamında adli işlem yapılmıştır.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.