Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince İlimizdeki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 19.03.2022 tarihinde yapılan ikamet ve araç aramasında;ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgilişüpheli şahsakapsamında adli işlem yapılmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.