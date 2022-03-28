Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı zanaatkâr üç kuşağı kültürel miras etkinliğinde buluşturuyor.SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, kökboyalı elfayla keçe yapacaklarını söyledi.Zanaatkâr Hasan Hüseyin Kondal, oğlu Gencer Kondal ve torunu Emine Kondal’ın kadim Türk geleneği keçeye ömürlerini adadıklarını anlatan Doç. Dr. Genç, şöyle dedi:“Etkinlik 30 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te Doğu Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Doğal Boya Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. Sanatkârlarımız en nadide kültürel miraslarımızdan biri olan kökboyalı elyafla keçe yapacaklar.Keçe sağlıklı bir üründür. Kadim Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kökboya da yüzde 100 doğal ve saf olduğu için kanserojen içermeyen bir yöntemdir. Etkinliğimize kültürel mirasımızı seven ve ilgi duyan herkesi davet ediyoruz.”