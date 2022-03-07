Gelendost Kaymakamı Alimoğlu, sosyal medyadan böyle seslendi...

Kaymakamımız Onur Alimoğlu'ndan Duyuru

Değerli Gelendostlular,

Lütfen, çay, dere, akarsu ve benzeri su yataklarını temiz tutalım. Özellikle suyun akışını engelleyecek katı atıkları, budanmış odun parçalarını ve tomrukları su yataklarına yakın yerde bulundurmayalım. Bu şekilde çay,dere yatağı veya kanal kenarlarında bekletilen unsurlar var ise kaldırmış olalım. Mevsimsel etkiler sebebi ile sel, taşkın, heyelan gibi durumlara mutlaka hazırlıklı olmanızı, riskli bölgelere araç parketmemenizi ve olası bir sel,taşkın veya heyelan durumunda mutlaka kurumlarımızı bilgilendirerek riskli yapı ve yerlerden uzak durmanızı önemle rica ediyorum.Saygı ve sevgilerimle.Onur ALİMOĞLUKaymakam