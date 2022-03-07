6 Mart Atatürk'ün Eğirdir'e Gelişinin 92. yılı kutlama programı bugün Eğirdir'de gerçekleşti. Saat 10.30'da Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu, istiklal marşımızın okunmasının ardından Komando Andı ile buradaki tören sona erdi.Saat 11.00'de her yıl Atatürk'ün Eğirdir'e geldiği Demirköprü'de gerçekleşmesi gereken program hava muhalefeti nedeni ile Eğirdir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.Programa Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, Daire Müdürleri, Siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi Müdürü Sami Özer’ in açılış konuşmasının ardından program Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Züleyha Üçay Şentürk’ün “Hoş Geliş” adlı şiiri okuması, Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Can’ın “ Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı şiiri okuması, Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğrencisi Rüştü Kartal tarafından “Atatürk Eğirdir Halkıyla Buluşuyor” adlı gösterinin temsil edilmesi, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi halk oyunları antrenörü Uğur Soyçiçek koordinatörlüğünde okul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin sunulması, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın gösterisinin sunulması ile buradaki programda son buldu.Buradaki programda Komandolarla birlikte dövüş sporlarında yer alan minik Zeynep Elif Altınkeser büyük alkış aldı. Eğirdir Dağ Komando Okulunun sergisinin gezilmesi, komandoların hazırladığı çorba ve ikramların ardından saat 13.00'de Sıfır Atık Parkında mini konser tertip edildi.6 Mart 2022’de Atatürk’ün Eğirdir‘e gelişini anmak adına Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Dağ ve Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Eğirdir Belediyesi iş birliği ile Atatürk’ü anma konserinde piyano - fülüt dinletisi yapıldı. Piyano da müzikolog araştırmacı ve halen Isparta Arya Kültür Sanat Merkezi’nde müzik öğretmeni olan Hamraz Lotfi Korul ve Flüt de Isparta Boğaziçi Koleji müzik öğretmeni Ece Karakaya eşlik ettiler. İstiklal marşı ile başlayan program Atatürk’ün sevdiği türküler ile devam etti ve Komando birliği ile Eğirdir halkı istasyon caddesinde buluştu. Buradaki konserde Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve Eğirdir halkı arasındaki diyaloglar görülmeye değerdi.Aynı konser saat 14.30 sıralarında bu kez protokol ve halkın katılımı ile Demirköprü üzerinde gerçekleşti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK burada emeği geçen müzik öğretmenleri ve komutanlara hediye takdiminde bulundu.Komandolar Bu Kez Yeniden Marşlarla Demiköprüye Yürüdü.Sabah saatleri itibariyle Eğirdir Caddelerinde marşlarla yürüyen Kahraman Komandolar bu kez saat 14.00 sıralarında Atatürk'ün Eğirdir'e trenle geldiği Demirköprüye yürüdüler, Burada da Protokol ve Halk kahraman komandoları yalnız bırakmadılar. Komandolarımız büyük alkış aldı. Program Komandolarımızın yeniden Deniz Ulaştırma bahçesinde andımızı okumasının ardından son buldu.Kaymakam Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök; bu yıl gerçekleşen 6 Mart Atatürk'ün Eğirdir'e Gelişi kutlama programında kahraman komandolarımızın büyük katkı sağladıklarını belirterek tüm emeği geçenlere çok teşekkür etti.