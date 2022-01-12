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Başdeğirmen: “Atık Su Arıtma Tesisi en ideal haline getiriliyor”

Başdeğirmen: “Atık Su Arıtma Tesisi en ideal haline getiriliyor”
ISPARTA
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Başdeğirmen: “Atık Su Arıtma Tesisi en ideal haline getiriliyor”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi, tesislerdeki revizyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmalardan sonra en ideal şekline getirileceğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Şehrimizin bu problemini çözmüş olacağız” dedi.
 
Seçimler öncesinde Isparta’nın dört ana sorunundan birisi olarak gösterilen kötü koku problemi artık tarihe karışıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde ‘çözersek biz çözeriz, yaparsak biz yaparız’ diyerek Isparta halkına taahhüdünü verdiği kötü koku sorununun giderilmesine ilişkin daha önce Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan atıkların daha uzak bir noktaya deşarjı için 5200 metre kapalı sistem hat döşenmişti. Yine DOSB’nin 1000 metrelik hattı sisteme bağlanmış ve atıklar şehir dışına taşınmıştı. Bu çalışmaların yanında kötü koku sorununu tamamen ortadan kaldıracak hamle olarak da Sav bölgesindeki Atık Su Arıtma Tesisinde revizyon çalışması başlatıldı. 14 milyon 629 bin liralık yatırımla Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu sağlanacak. Tesisteki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,  Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, tesislerin revizyon çalışmalarının şubat ayı sonunda tamamlanacağını ve tesislerin tertemiz şekilde şehre hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Akat, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Atık Su Arıtma Tesisindeki revizyon çalışmalarıyla ilgili brifing verdi. Atık Su Arıtma Tesisinde baştan aşağı yenileme yaptıklarını dile getiren Akat, “Örneğin girişteki kaba ızgaramız eskiydi. Elle inilip, çıkarılan bir durumdaydı. Şimdi oraya otomatik ızgara yerleştiriyoruz. Bunun yanında oradaki atığı uzaklaştıracak tesisatı döşüyoruz. Kum ve yağ tutucumuz bize yetersiz gelmişti oraya bir kanal daha ilave ettik. Onu da faaliyete geçiriyoruz. Havalandırma, ön ve son çökeltim havuzlarımızı temizledik. Burada ekstra yıkama ve ekstra havalandırma üniteleri kuruyoruz. Dekantörümüz eskiydi, verim alamıyorduk. Bir tanesini tamamen yeniledik, bir tanesini de bakım onarımını yaptık. Tesisimiz ilk kurulduğu günden daha fazla verimli hale geldi. Kapasite artışını bu sayede yapmış olduk. 2013 yılında yapılması gereken işlemleri şuanda bitirdik” diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmalardan sonra en ideal şekline getirileceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Devletimizden azot ve fosfor ünitesi kurulumu için de destek istedik, bu ünitenin de kurulmasından sonra daha sağlıklı bir arıtma haline getireceğiz. Ne koku ne de suda herhangi bir şey olmayacak. Tesisimiz güzel şekilde çalışmaya devam edecek. Bu anlamda size yaptığımız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Çevreyle ilgili çalışmaların önem arz ettiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, sıfır atıkla ilgili 2023 yılı sonuna kadar birçok konuda ilerleme kaydetmek istediklerine değindi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi bu konuda çok hassas şekilde birçok proje ortaya koyuyorlar. Biz de bu projeleri uygulamak için gayret gösteriyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla altyapıyı en iyi şekle getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Öte yandan Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Akat, müdürlüğün diğer çalışmaları hakkında Başkan Başdeğirmen’e bilgiler verdi. Sıfır Atık kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Akat, “15 çeşit atığı evlerden toplayıp burada bertarafını sağlayacağız. Ambalaj atıkları toplama kapsamında Türkiye’de bir ilk olduğunu düşündüğümüz 40 daire ve üzeri siteler için yöneticilerinin izin verdiği binalarda her kata iç mekan kutusu yerleştirildi. Çevre Bakanlığımızın yeni genelgesi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atık yağ toplama kampanyamız 117 noktada devam ediyor. 3 litre atık yağ toplama karşılığında bir adet Pril marka deterjan veriyoruz. 2021 yılında toplam 14 ton atık yağ topladık, bunların 1 tonu sadece evlerden toplandı ve evlere 300 adet Pril dağıtıldı. Bu 3 aylık sürede gerçekleşti. Atık ilaç için atık ilaç toplama kutularını BEL-BİR aracılığıyla temin ettik. Eczacılar Odası ile imzalanacak protokol ile atık ilaçların bertarafını gerçekleştireceğiz. Tüm eczane olan yerlere bunları koyuyoruz. Sıfır atık kapsamında ilaçları berteraf firmalarına göndererek, bertaraf edilmelerini sağlayacağız.  Ayrıca Hafriyat Bilgi Sistemini faaliyete geçiriyoruz. Hafriyat toplayan her aracı online takip etme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de hafriyat toplamayla ilgili çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “Hafriyat ve moloz taşıyan kamyonlara çip takıyorsunuz. Nereye hareket ettiğini görüyorsunuz uygunsuz bir yere döktüğünü görürseniz cezai müeyyide uyguluyorsunuz. Kenarlara dökülen hafriyat atıkları ve moloz dökümünü engellemiş olacağız” görüşlerinde bulundu.
 
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