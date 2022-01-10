BAŞKAN VELİ GÖK VE BERABERİNDEKİ HEYET 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MÜNASEBETİ İLE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSUNU ZİYARET ETTİ.

“MEDYA DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİSİDİR”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yadımcısı M. Erhan Savran, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Eyyup Doğan, Belediye Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kurt olduğu halde Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunu ziyaret ettiler.Başkan Veli GÖK, yaptığı açıklamada “Milletimizin ortak sesi kulağı olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden, tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.” dedi.Gazetecilik mesleğinin, demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Gök mesajında şu ifadelere yer verdi “ Her zaman kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmek adına mücadele veren gazetecilik mesleğinin temelinde, fedakârlık vardır. Bu fedakârlık kimi zaman ailesinden uzakta, kimi zaman yağmurda çamurda ve kimi zamanda ölümün gölgesinde görev yapmayı gerektirmiştir. Teknolojinin geliştiği ve artık tipo sistemden ofset sisteme geçen, fiziki olarak zor şartlarda yayınını sürdüren, büyük fedakarlıklarla internet gazeteciliğini yürüten gazetelerimizin ve personellerinin yaptıkları işin hakkını ödememiz mümkün değildir.O yüzden demokrasi kültürümüzün en önemli yapı taşlarından birisi olan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımız ve çalışanları, sorumluluklarının bilincinde olarak hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılar sunmuştur.Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.’ sözüne istinaden memleketimiz için gördüklerini, düşündüklerini ve bildiklerini samimiyetle yazan, milletimizin ortak sesi kulağı olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.