Yalvaç Belediyesi olarak ilçemizde hizmet veren marketlerde fiyat denetimlerine devam ediyoruz. Yalvaç Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde halk sağlığını tehdit eden, kasa ve reyon fiyatları arasında fiyat farkıyla ürün satışı yapan iş yerlerinin kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Belediye olarak halkımızın gerek sağlığı gerekse de ev ekonomisi için yaptığımız bu denetimler artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın da fiyat ve sağlıksız unsurlar barındırdığını düşündüğü herhangi bir uygulama ile karşılaştıklarında durumu Yalvaç Belediyesi Zabıta Ekiplerine bildirmelerini rica ederiz.YALVAÇ BELEDİYESİ