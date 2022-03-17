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Isparta haber: Ticaret İl Müdürlüğü Basın Bülteni

Isparta haber: Ticaret İl Müdürlüğü Basın Bülteni
ISPARTA
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15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırların kalkması, dünya markalarının çoğalmasıyla daha çok ürün ve hizmet tüketiciye ulaşmaktadır. Bu da tüketicinin korunması kavramını modern dünyanın en güncel ve dinamik konularından biri haline getirmiş, yeni ve özel bir hukuk dalı olan tüketici hukuku doğmuştur. 
Geleneksel değerlerimizin yanı sıra ülkemizde tüketicinin ekonomik ve hukuki çıkarlarının korunmasına yönelik pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır.
            Ancak tüketicinin etkin korunmasının sağlanması için sadece yasal zeminin hazırlanması yeterli olmayıp, tüketicilerimizin hakları konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Zira hak arandıkça haksızlıklar azalacaktır.  
Tüketici Hakları; 9 Nisan 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen “Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar” başlığı altında evrensel bir boyut kazanmıştır. Ülkemizde de 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlayan Dünya Tüketici Hakları Günü, bütün dünyada tüketici haklarının daha da ileriye götürülmesi, bu haklara saygı gösterilmesi ve piyasalardaki tüketici aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin seslerini duyurmaları için önemli bir fırsattır.
            Tüketici Haklarının daha da genişlemesini sağlayan “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarihten itibaren Tüketici Haklarında Yeni Bir Dönem başlamıştır.
            İlimiz merkezinde kurulu bulunan İl Tüketici Hakem Heyetine 2021 yılı sonu itibariyle toplam 2372 adet tüketici şikâyeti karara bağlanmıştır.
            İl Tüketici Hakem Heyetimizce 2021 yılı içinde karara bağlanan tüketici şikâyetlerin çoğunluğu Haberleşme sektörü (abonelik sözleşmeleri) ile Mesafeli sözleşmeler (İnternet üzerinden yapılan alışverişler) olup sırasıyla ayıplı mal ve ayıplı hizmetlerden oluşturmaktadır.
Tüketicilerimizin; haklarını bilen, savunan ve piyasayı etkileme gücünün farkında olan bilinçli ve güçlü tüketicilere dönüşmeleri dileklerimizle,
            15 Mart Dünya Tüketici Hakları günü kutlu olsun.
 
 
   Ahmet ÇEVİK
Ticaret İl Müdür V.
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