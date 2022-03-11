METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA İL GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!)
Başlama Zamanı : 11.03.2022 03:00
TSİ Bitiş Zamanı :11.03.2022 18:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ