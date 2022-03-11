(ISPARTA İL GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!)

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.