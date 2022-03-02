ISPARTA EMNİYETİ KAYBOLAN ÇOCUKLARA ULAŞTI



Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;

''İzmir ilinden kayıp olan ve yaklaşık bir haftadır ilimizde oldukları değerlendirilen (3) ÇOCUK bulunmuştur.

İlginize ve yardımlarınıza

Teşekkürler ISPARTA...''

OLAYIN GEÇMİŞİ

İsmail Acar, Melike Gültekin ve Ebru Kiraz isimli çocukların bulunduğu bildirildi.Emniyet müjdeyi böyle paylaştıİsmail Acar, Melike Gültekin ve Ebru Kiraz isimli çocukların kayıp oldukları bildirildi.İzmir'de kaybolan bu 3 çocuğun'da telefon alışverişi yaptığı bilgisine ulaşıldı.Aileleri çocuklarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Görenlerin veya duyanların polis ekiplerine haber vermeleri gerekmektedir.