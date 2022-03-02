Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İsmail Acar, Melike Gültekin ve Ebru Kiraz isimli çocukların bulunduğu bildirildi.
Emniyet müjdeyi böyle paylaştı
''İzmir ilinden kayıp olan ve yaklaşık bir haftadır ilimizde oldukları değerlendirilen (3) ÇOCUK bulunmuştur.
İlginize ve yardımlarınıza
Teşekkürler ISPARTA...''
İlginize ve yardımlarınıza
Teşekkürler ISPARTA...''
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bu Çocuklar Kayıp!
İsmail Acar, Melike Gültekin ve Ebru Kiraz isimli çocukların kayıp oldukları bildirildi.
İzmir'de kaybolan bu 3 çocuğun Isparta'da telefon alışverişi yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Aileleri çocuklarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Görenlerin veya duyanların polis ekiplerine haber vermeleri gerekmektedir.