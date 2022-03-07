24.02.2022 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilimiz otogarında yolcu otobüsüne yapılan operasyonda A.G. isimli şahsın üst ve eşya aramasında çikolata kavanozu içerisinde ;-174.8 gram Uyarıcı Narkotik Madde,-3 adet Uyarıcı Hap ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheli hakkındasuçlarından ADLİ işlem yapılmıştır.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.