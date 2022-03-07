ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
24.02.2022 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilimiz otogarında yolcu otobüsüne yapılan operasyonda A.G. isimli şahsın üst ve eşya aramasında çikolata kavanozu içerisinde ;
-174.8 gram Uyarıcı Narkotik Madde,
-3 adet Uyarıcı Hap ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ,“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından ADLİ işlem yapılmıştır.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.